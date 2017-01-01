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Ahlat'ta "Horizon 2020" proje eğitimi



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 38 kişiye "Horizon 2020" proje eğitimi veriliyor.

Ahlat Kaymakamlığı adına hazırlanarak Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sunulan ve kabul gören proje kapsamında 38 kişi proje eğitimi alıyor. Ulusal Ajans Proje havuzunda bulunan uzman eğitmen Selahattin Ciritçi tarafından Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ahlat Meslek Yüksekokulu personellerinden oluşan 38 kişiye proje eğitimi veriliyor.

Eğitim programını tamamlayanlar, çalıştıkları kurumlarda Avrupa Birliği projeleri hazırlayarak takibini yapabilecekler.

Ahlat Kaymakamlığı toplantı salonunda 5 gün devam eden proje eğitimi sonunda katılımcılara Türkçe ve İngilizce sertifika verilecek.

(SAD-MSA-Y)



12.05.2017 10:42:07 TSI

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