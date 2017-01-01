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Milletvekili Açıkkapı;"Teröristler inlerinde yok ediliyor"



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ELAZIĞ (İHA) - Ülke genelinde yapılan operasyonlarda artık dağ taşın boş yere vurulmadığını belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı," yerli İHA'larımız, uydularımız ile keşifler yapılıp, yine yerli,milli, akıllı ve tahrip gücü çok yüksek kaya delici füzelerimizle teröristler inlerinde yok edilmektedir"dedi.

Dün Ağrı ve Van arasında bulunan Tendürek dağında hain terör örgütü PKK ile, terörün kökünü kazımaya yemin eden kahraman mehmetçikler arasında çatışma çıktığını ifade eden AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Tendürek dağında çıkan çatışmada 2 askerin cesurca millet ve egemenlik için şehit olduğun, 11 askerinde yaralandığını, o askerlerden birinin Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Kayalar köyünden Uzman Çavuş Alper Seven olduğu bilgisini paylaştı.

Bu asil millet var olduğu dönemlerden beri ülkesini, milletini korumaya, egemenliğine göz dikenleri perişan etmeyi kendisine şiar edinen Elazığımız bugün yine kahramanlığıyla tarihin şerefli sayfalarında yer alacak şehadet şerbeti içen şehidiyle gurur duyacaktır diyen Milletvekili Açıkkapı konuşmasını şöyle sürdürdü;

" Henüz iki aylık evli olan şehidimiz, 1 yıllık zorunlu görev bölgesindeki çatışmada vatanı uğruna gözünü kırpmadan hainlerin üzerine korku olup çökmüş, şehadete ermek pahasına göğüsünü milletine siper etmekten geri durmamıştır. Aylardır büyük bir kararlılıkla devam eden ve son terörist yok edilene kadar sürecek olan bu operasyonlar göstermektedir ki, hiçbir bedel kanla sulanan, atalarımızdan bizlere, bizlerden geleceğe emanet olan bu topraklar üzerinde oynanan ihanet şebekelerinin kirli oyunları sonlanana kadar bizleri vazgeçiremeyecektir."



"Teröristler inlerinde yok edilmektedir"

15 Temmuz sonrasında büyük bir kararlılık ve tam istikrar ile sürdürülen terörü silme operasyonlarında 9 ayın geride kaldığını aktaran Açıkkapı," 9 ay içerisinde yurt genelinde yapılan operasyonlarda artık dağ taş boş yere vurulmamakta, yerli İHA'larımız, uydularımız ile keşifler yapılıp, yine yerli,milli, akıllı ve tahrip gücü çok yüksek kaya delici füzelerimizle teröristler inlerinde yok edilmektedir. Bu zaman içerisinde operasyonlarda bin 127 sığınak yok edilirken, bölgelerde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise yüz binlerce mühimmat ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayıları ise şimdiden binleri aştı. Terör örgütü PKK'nın son çırpınışlarının en büyük göstergesi ise Elazığ'ımızın Arıcak ilçesi ile Diyarbakır arasında kalan Görese dağı bölgesinde ortaya çıktı. Kahraman mehmetlerimiz tarafından yerli ve milli mühimmatlarımız ile gerçekleştirilen o operasyonda aralarında terör örgütü PKK'nın sözde Görese sorumlusunun da bulunduğu üst düzey yapılanmalar tarumar edildi. Büyük ve muhteşem bir kararlılık ile sürdürülen bu operasyonlarımız neticesinde hain örgüt artık son çırpınışlarını vermekteyken, kudretli ülkemiz bu uğurda geri dönülmez yola çoktan girmiş, terörü bitirme yeminini etmiştir. Son terörist yok edilinceye kadar sürecek olan bu kutsal vazifemizde, milleti uğruna canını vermekten korkmayan, şehadete erişerek kutsal vazifesini taçlandıran Başta şehidimiz Alper Seven kardeşimiz olmak üzere tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilerim. Bilinmelidir ki başta Elazığımız olmak üzere 81 ilimizin tamamı teröre, teröristin kökünü kazımak uğruna, bedeli ne olursa olsun, vatan görevi için nöbette hazırda beklemektedir"diyerek sözlerini tamamladı.

(HİV-Y)



12.05.2017 10:49:05 TSI

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