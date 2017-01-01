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Anadolu'da mûsikî gecesi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - "Türk Tasavvuf Mûsikîsi Konseri" Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi.

Öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan koronun şefliğini Ömer Faruk Bayrakçı üstlendi. Konsere, Anadolu Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın yanı sıra Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, öğretim elemanları ve çok sayıda seyirci katıldı. Konserin Uşşak Taksim'i ile başlayan ilk bölümünde; Uşşak İstiğfar (Tevbe) "Estağfirullah", Kâdirî Salavâtı "Es-Salatü Ve's-Selamü Aleyke Ya Rasûllallah", Uşşak Salât-ı Kemâliye, Kâdirî Devrânı Selamlaşma "Hû Allâhümme Salli Ale'l-Mustafâ", Hüseynî İlâhî "Nice Ağlamayım Etmeyim Ferdâd", Hüseynî İlâhî "Cihan İçre Şâh Eder", Uşşak İlâhî "Âşıkı Yezdan Der Allah Allah", Hüseynî İlâhî "Senden Meded, Senden Meded", Nevâ İlâhî "Mekteb-i İrfâna Girip", Isfahan İlâhî "Yandım Yakıldım", Uşşak İlâhî "Aşk Beni Etti Zebun", Uşşak İlâhî "Dü Cihanın Mefhari" ve Uşşak İlâhî "Tevbe Ya Rabbi Ya Kerîm" eserlerine yer verildi.

Yunus Emre'nin ilahilerinin yer aldığı ikinci bölümde ise, Segâh Tekbîr, Segâh Salât-ı Ümmiye, Segâh İlâhî "Canım Kurban Olsun Senin Yoluna", Hüzzam İlâhî "Alma Tenden Cânımı", Segâh İlâhî "Biz Dünyadan Gider Olduk", Hüzzam İlâhî "Bî-mekânım Bu Cihanda", Uşşak İlâhî "Hakkın Habîninin Sevgili Dostu", Hüseynî İlâhî "Ben Bu Meclislerde İbretler Gördüm", Gerdâniye İlâhî "Milk-i Bekadan Gelmişem", Hicaz Taksim, Hicaz Münâcaat "Lûtfun Dileriz Mevlâ", Hicaz İlâhî "Aşk Bezirgânı", Hicaz İlâhî "Yaka Geldi, Yaka Geldi", Hicaz İlâhî "Mâil Oldum Bahçesinde Hurmaya", Hicaz İlâhî "Gelin Gidelim Allah Yoluna" ve Hicaz İlâhî "Gönül Hayran Oluptur Aşk Elinden" eserleri dinleyenlerin beğenisine sunuldu.

(İHA-KÇ)



12.05.2017 10:58:35 TSI

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