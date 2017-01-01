Kulp'ta okul servisleri ve yemek fabrikaları denetlendi
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Muhsin Taş
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan tüm araçlar ile okullara yemek dağıtan fabrikalar denetlendi.
Diyarbakır'ın Kulp İlçe Milli Eğitim Taşıma ve Yemek Komisyonu, okul servisleri ve okullara yemek dağıtan fabrikaları denetledi. Sabah 06.00'da başlayan çalışmada, yaklaşık 100 araç durdurularak, incelendi. Daha sonra ise yemek fabrikalarında denetlemelerde bulunuldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Süleyman Arcan, "20162017 eğitim öğretim yılının başlamasıyla İ.S.G en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Bu yöndeki eğitim çalışmalarının yanı sıra denetimlerinde arttırıldı" dedi.
Kulp Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ise, "Periyodik aralıklarla gerçekleştirilen denetimlerin özellikle okulların açılmasıyla öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarını ve şoförlerini denetlemek, yemek fabrikası, okul yemekhaneleri ve kantinlerin hijyene uyup uymadıklarını tespit etmektir. Çalışanların iş sırasında kişisel koruyucu kullanıp kullanmadıklarını denetliyoruz. Kurum olarak Hedefimiz öğrencilerimize en kaliteli hizmeti verirken çalışanlarının da en sağlıklı koşullarda çalışması" diye konuştu.
(MT-MP-Y)
12.05.2017 11:04:20 TSI
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