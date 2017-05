YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zabıta müdürleri istişare toplantısı

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Ordu iline bağlı 19 ilçe belediye zabıta müdürlerinin yer aldığı istişare toplantısı Fatsa Belediyesi Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hulusi Yılmaz, her ay olmasa bile 2-3 ayda bir, bir araya gelerek belediye sınırlarındaki sorunları ve çözüm önerilerini konuştuklarını belirterek, "Biz zabıtayız, bunun ilçesi ya da büyükşehri yok. Sokağa çıktığınız zaman yapılan iş aynı olduğu için beraber ortak kararlar verip bu kararları uygulamamız lazım. Bu bakımdan istişare toplantısında bir arada bulunuyoruz. Özellikle nüfusu yoğun olan Altınordu, Ünye, Fatsa ve arkadaki ilçelerle beraber bir araya gelerek beraber çalışmamız lazım. 15 gün önce aldığımız kararla Fatsa ilçemizle birlikte hareket etmeye başladık ve iyi sonuçlar da aldık. Her zaman dediğimiz gibi yapılan iş belli, aynı işi yapıyoruz. Daha önceden o ona top atıyordu, biri diğerine top atıyordu böyle olunca zabıta esnafla karşı karşıya geliyordu. Bizim amacımız işimizi yapmak vatandaşın işini rahatlaştırmak. Önemli olan birlik beraberlik, birlik beraberlik olduğu sürece ben her zaman söylüyorum aşılmayacak güçlük yoktur. Belediyelerin amacı zaten belli, en iyi şekilde hizmeti sunmak. Biz insanları mağdur etmek değil esas mağdurların mağduriyetini gidermek için çalışıyoruz. Zabıta olarak 7/24 vatandaşlarımızın huzuru için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.



"Zabıtanın görevi şehirde sağlık ve sosyal huzuru temin"

Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürü Cemal Beşik ise yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesinin Fatsa'dan sorumlu amiri ile Fatsa Belediyesinden bir konser ve 2 memuru birlikte hareket etme adına görevlendirdiklerini ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı farklı, Fatsa Belediyesinin sorumluluk alanı farklı gibi algıları ortadan kaldırmak için birlikte belediye suçlarını işleyenlere karşı mücadele ediyoruz. Bu durum bundan böyle bu şekilde devam edecek. Bundan sonra bölge ayrımı yapılmaksızın aynı ekip çalışmaya devam edecektir. Örneğin vatandaş şikayet bildirdiği zaman hangi belediye sorumluluk alanındaysa ona göre memur yönlendiriliyordu. Bu uygulama ile sorumluluk alanlarına bakılmaksızın daha hızlı ve etkin hizmet vermek adına her iki belediye personeline de hizmet vermektedir. Hemşehrilerimize bu şekilde daha kaliteli hizmet vereceğimiz kanısındayız. Bundan sonra da ne yapabiliriz onun için burada toplantı halindeyiz. Zabıtanın görevi şehirde sağlık ve sosyal huzuru temin ve belediye suçlarının işlenmesinin önleyici tedbirlerin alınmasıdır. Bu bakımdan yapılan istişare toplantılarını önemli buluyorum" diye konuştu.

