Aspiratör yangınında bir kişi dumandan etkilendi
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Metin Nişancık - Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan aspiratör yangınında bir kadın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aspiratör yanmaya başladı. Durumu gören ev sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında ev içinde bulunan A.Ö., isimli genç kadın dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
(RŞ-BA-Y)
12.05.2017 12:03:31 TSI
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