Başkan Öz, Pasinler, Horasan, Köprüköy ve Narman'ı ziyaret etti

ERZURUM (İHA) - AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 16 Nisan halk oylaması sonrasında ilçelere başlattığı teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Pasinler, Horasan, Köprüköy ve Narman ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Başkan Öz, belediye başkanlarıyla da bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Başkan Öz'e, AK Parti Erzurum İl Teşkilatından Abdurrahman Tekintongaç, Battal Alpkılıç, Samih Kavaz, Celal Aras, Ahmet Gül de eşlik etti.

AK Parti ilçe teşkilatlarının 16 Nisan halk oylamasında gösterdiği özverili çalışmalara teşekkür etmek amacıyla başlattıkları ziyaretler kapsamında belediye başkanlarıyla da bir araya geldiklerini belirten Başkan Öz, "İlçelerimizin sorunlarını ve yapılması gerekenleri yakından takip ediyoruz. Belediye başkanlarımız ve ilçe teşkilatlarımız halkımıza hak ettiği hizmeti sunmak için üzerlerine düşeni yapmaktadırlar. Biz de il teşkilatı olarak onların yanındayız" dedi.

Pasinler, Horasan, Köprüköy ve Narman'ın Erzurum'un doğuya bakan penceresi konumunda olduğunu belirten Başkan Öz, "İlçe merkezlerimizin gelişmesi, kentimizin her bakımdan daha yaşanılır bir il olması açısından önemlidir. Bu nedenle yapılan her çalışmayı, aşılması gereken her sorunu önemsiyoruz. Belediye başkanlarımıza hizmetlerinden, teşkilatlarımıza da halk oylamasında elde ettikleri başarıdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

