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Balaban, Mahalle Konağına Kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Kartepelileri sosyal ve kültürel mekanlara kavuşturarak yaşamlarını kolaylaştırma hedefinde olan Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, eski Balaban Sağlık Ocağı binasında yaptıracağı restorasyon çalışması sonrasında Balabana da Mahalle Konağı kazandıracak.

Kartepe'nin geleceğini şekillendirecek vizyon projeleri çerçevesinde mahallelerdeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla, Mahalle Konakları birer birer yapılmaya devam ediyor. İlçe halkını sosyal ve kültürel mekanlarla buluşturma hedefiyle hayata geçirilen Mahalle Konaklarından biri de Balaban Mahallesi'nde projelendirildi. Eski Balaban Sağlık Ocağı olarak hizmet veren yapıyı rantbl hale getirerek mahalle konağına dönüştürmek adına Kartepe Belediyesi Etüd ve Proje Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü inşaat ekipleri tarafından gerçekleştirilecek tadilat çalışması ile mevcut yapı kent olgusuna uygun fiziki görüntüsü ve içindeki fonksiyonları ile mahalle sakinlerine konak olarak hizmet verecek.

Balaban Mahallesi sakinlerine Mahalle Konağı ile 420 metrekarelik alanda hizmet verilecek. Konakta; KARMEK kurs merkezi, Emekli Evi, Bilgi Evi, Kadın Spor Merkezi gibi belediye hizmet birimlerine yer verilerek, atıl durumda bulunan yapı, fonksiyonel bir hale getirilecek. Kartepe ziyaretleri sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile birlikte projede devam eden çalışmaları yerinde incelerken, başkanlar Balaban Mahallesine kazandırılacak olan yeni yaşam alanının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağının da müjdesini verdiler.

(KK-RFK-Y)



12.05.2017 12:18:50 TSI

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