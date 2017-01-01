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Cenaze Hizmetleri Binası tamamlanıyor



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi cenaze hizmetlerinin yürütüleceği Kent Mezarlığı'nda yeni bir hizmet binası inşa ediyor.

Çalışmaları süren bina tamamlanma aşmasına getirildi. Binanın iç çalışmaları devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına bağlı cenaze hizmetleri, yeni hizmet binasının tamamlanmasının ardından Kent Mezarlığı'nda devam edecek. Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze hizmetleri uzun yıllardır Asri Mezarlık'ta devam ediyordu. Asri mezarlığın yetersiz kalmaya başlaması nedeniyle cenaze hizmetleri, yeni binanın tamamlanmasının ardından Kent Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Projesi hazırlanan ve kısa bir süre içerisinde tamamlanması planlanan yeni ve modern hizmet binası son teknoloji ile inşa ediliyor.

Bina içerisinde bayanlar ve erkekler için gasilhaneler, modern bekleme alanları, insan vücut ısısına duyarlı morglar, mescit ve tüm işlemlerin elektronik ortamlardaki takip edilmesini sağlayan elektronik duyuru ve takip sistemleri yer alacak. Modern bina aynı anda 6 cenazeye hizmet verecek. Binada 24 kişilik morg ve adli tıp odası da bulunacak.

(KK-İÇ)



12.05.2017 12:19:23 TSI

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