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Gençlik merkezi gönüllüleri işitme engelli çocuklarla müzeyi gezdirdi

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:23
Gençlik merkezi gönüllüleri işitme engelli çocuklarla müzeyi gezdirdi
Gençlik merkezi gönüllüleri işitme engelli çocuklarla müzeyi gezdirdi

(Fotoğraflı)

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri işitme engelliler okulunda öğrenim gören çocuklarla müzeyi gezdi.
Gençlik merkezi gönüllüleri Gençlik ve Spor Bakanlığının "Merkezimiz Her Yerde" sloganı ile çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 1 yıldır kentteki özel bir İşitme Engelliler Okulunda işitme engelli çocuklarla çeşitli sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler yapan gönüllüler bu defada öğrenciler ile birlikte Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesini ziyaret etti. Gençlik Merkezi işaret dili eğitmeni Nihal Usanmaz, gençlik lideri ve işaret dili tercümanı Özge Mutlu müzede bulunan tarihi eserlerin öykülerini, dönemlerini ve tanıtımları ile ilgili işitme engelli çocuklara anlattılar.
Arkeoloji Müzesi Müdürü Mevlüt Üyümez ve personeli faaliyet esnasında işitme engelli çocuklara ve gönüllü gençlere yardımcı oldular.
(AHÇ-GC-

12.05.2017 12:23:27 TSI
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