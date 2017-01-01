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Çiftçiler Kandıra'daki şenlikte buluşuyor



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Çiftçiler Günü" kapsamında Kandıra'da Çiftçi Şenliği etkinlikleri düzenliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Çiftçi Şenliği etkinlikleri 20 Mayıs Cumartesi günü Kandıra'nın Kocakaymaz mevkiinde bulunan Ütük Göleti yanındaki mesire alanında gerçekleşecek. Çeşitli aktivitelerin olacağı şenlikte en iyi buzağı, en iyi tavuk, çiftçiler yarışıyor gibi etkinlikler düzenlenecek.

Yerel sanatçıların konser vereceği çiftçi şenliğinde özel sektör firmaları da çiftçilere ürünlerini tanıtacak. Ayrıca en iyi yoğurt, yoğurt yeme, köyler arası halat çekme, erkek-kadın ve çocuk çuval yarışmaları gibi ödüllü yarışmalar da yapılacak. Bu yarışmalarda ilk 3'e girenlere çeşitli ödüller verilecek. Mini konser, mini tarım fuarının da yer alacağı Kocaeli'ndeki çiftçiler için düzenlenen organizasyon, saat 11.00'de başlayıp 16.30'da sona erecek.

(KK-İÇ)



12.05.2017 12:24:35 TSI

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