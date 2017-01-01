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Dalama köprüsünün temeli törenle atıldı



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AYDIN (İHA) - Köşk-dalama yolu üzerinde bulunan Menderes Nehri üzerine 2.'si yapılacak olan köprünün temeli törenle atıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan köprünün temelini atan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, köprünün 5 ay sonra hizmete açılacağını da söyledi.

Menderes nehri kenarında ikinci köprünün yapılacağı alanda düzenlenen temel atma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mehter marşı ile karşılandı. Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç'ın katılmadığı temel atma törenine komşu ilçe AK Partili Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı katıldı.

Törene Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir ile katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 2014 yerel seçimlerinde verdiği sözü yerine getirdiklerini belirterek "2014 yerel seçimleri sırasında buraya geldiğimizde 'Köprü gidiş geliş için dar geliyor' demiştiniz. Ben de yeni bir köprü için söz vermiştim. Şimdi de verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Bu köprü Menderes Nehri'nin üzerinde gerdanlık gibi ışıl ışıl olacak. 5 ay sonra da tamamlanarak hizmete açılacak" dedi.

Törene yoğun ilgi gösteren annelere de seslenen Başkan Çerçioğlu, tüm annenlerin anneler gününü kutlayarak işinden gücünü bırakıp törene yoğun ilgi gösteren hemcinslerine teşekkür etti.

"Köşk'e 11 milyonun üzerinde yatırım yaptık"

Konuşmasında Köşk ilçesine önemli yatırımlar yaptıklarını da ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Köşk ilçemize 11 milyonun üzerinde yatırım yaptık. 135 bin 706 metrekare yol yaptık. Yaptığımız tüm projeleri AK parti mensupları eleştiriyor. Yıllardan beri kanayan yaraları çözdük. Gıybet edip eleştirenlere kulak asmadan yolumuza devam ediyoruz" diyerek köprünün temelini attı.

Törende konuşan CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir de sözlerine CHP Lideri Kemal Kılçdaroğlu'nun selamını ileterek başlayıp Aydın'da referandumdaki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Köprünün temeli dualarla atıldı.

(İK)



12.05.2017 12:35:24 TSI

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