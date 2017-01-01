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Büyükşehirden öğrencilere yazlık sinema keyfi



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na hazırlık etkinlikleri kapsamında üniversiteli öğrenciler Hababam Sınıfı Tatilde filmini izledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında gerçekleşen etkinliklerde, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde öğrenciler yazlık sinema keyfi yaşadı. Anfi Tiyatro Alanında gerçekleşen etkinlikte, yüzlerce üniversite öğrencisi Türk sinemasının efsane filmlerinden biri olan ''Hababam Sınıfı Tatilde''yi izledi. Büyükşehir Belediyesi 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na en büyük desteklerden biri de Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden geliyor. Kitap Fuarı'nı sahiplenen KOÜ'lü öğrenciler, fuara çeşitli etkinliklerle hazırlanıyor. Bu doğrultuda Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Umuttepe Kampüsü'nde Açık Hava Sinema Günleri etkinliği düzenledi. Öğrenciler Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul gibi Türk sinemasının yıldız isimlerinin rol aldığı "Hababam Sınıfı Tatilde" filmini izledi. Anfi Tiyatro alanında yapılan etkinlikte yüzlerce üniversite öğrencisi keyifli dakikalar yaşadı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, üniversite öğrencilerine yazlık sinemanın vazgeçilmezleri arasında yer alan gazoz ve patlamış mısır ikram edildi. Hababam Sınıfı Tatilde filminin afişlerinin dağıtıldığı etkinliğe katılanlara, 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda yüzde 30 indirim kuponu da hediye edildi.

(KK-İÇ)



12.05.2017 12:50:52 TSI

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