Yolun karşısına geçmek isterken yaralandı
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KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Kaza, Domaniç-Karaköy karayolunda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Osman Özdemir (33) idaresindeki 43 YC 369 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Saniye Gündoğdu'ya (76) çarptı. Kazada, Gündoğdu, yaralandı.
Yaralı kadın, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının bacağının kırık olduğu belirtildi.(EFE)
12.05.2017 13:00:09 TSI
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