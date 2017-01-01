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Yüksekova'da fotoğraf sergisi ve sertifika töreni



(Fotoğraflı)



Ömer Oğuz

HAKKARİ (İHA)  Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının düzenlediği 'İnsan ve Tarım' konulu fotoğraf sergisi açılırken, değişik kurslara katılan 86 kursiyere ise sertifika verildi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının düzenlediği 'İnsan ve Tarım' konulu fotoğraf sergisi açıldı. Sergiye Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vahap Şimşek, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İrfan Sarı, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Serginin açılışının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vahap Şimşek, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'ya fotoğraflarla ilgili bilgi verdi. 'İnsan ve Tarım' konulu fotoğraf sergisi gezildikten sonra kültür merkezinin düzenlediği sertifika törenine geçildi.

Burada konuşan Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Müdürü Ferzende Göç, merkez olarak açtıkları fotoğrafçılık, yağlı boya, bağlama ve gitar kurslarında 86 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını söyledi.

Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ise, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulduğu dönemde böyle bir program düşünseydik, hiç hayal edemezdik. Bu ülkenin kuruluşunda baktığımız zaman bugünleri görmek belki hayal bile etmek, rüyasını bile görmek mümkün değildi. Bu ülke yüzde 5 okuryazarlığından artık geldiği nokta üreten, büyüyen ve dünyada ilk 15'te olan bir ülke. Tarım ve insan sergisini açtık, ülkemizin farklı bölgelerinden o üreten insanların fotoğraflarına baktık. Bu ülke öyle zengin ki Aydın'ın da incir, Ardahan'ın da buz tabağı ve Kars'ın da kazların üretildiği, Urfa'da el sanatları üretiliyor. Farklı her coğrafyasında farklı şeylerin üretildiği, iklimin coğrafya yapısı ve insanının ürettiği o iklim farklılığının oluşturduğu üretim farklılığı bu ülkeyi diğer ülkelerden farklı kılıyor" diye konuştu.

Yüksekova'da ilk defa 'Tarım ve İnsan' sergisinin açıldığını belirten Kaşıkçı, "Güzel fotoğraflar, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yine kültür merkezi olarak gençlerimize yönelik açmış olduğumuz kursların sertifikalarını vereceğiz. Aşağıda eserlerini göreceğiz, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim" şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı tarafında 86 kursiyere sertifika verildi. Katılımcılar, ardından kursiyerler tarafından açılan fotoğraf sergisini gezerken, program çiğköfte ikramı ile sona erdi.

(MSA-Y)



12.05.2017 13:07:11 TSI

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