Öğrencilere trafik semineri
(Fotoğraflı)
Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince Hüseyin Köse İlkokulu öğrencilerine trafik semineri verildi.
İlçe Emniyet Trafik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Emel Türk ve Trafik Polisi Salih İleri, Karayolu güvenliği ve Trafik Haftası'nın önemine vurgu yaparak, öğrencilere trafik kurallarından bahsetti. Polis ekibi, trafik levhalarının ne anlama geldiğini ve yolda yürürken trafik açısından dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Seminerin ardından polis ekipleri, öğrencilere kek ve çikolata ikramında bulundu.
(HT-MEF-Y)
12.05.2017 13:09:56 TSI
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