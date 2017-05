YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkari'de hemşirelere karanfil dağıtıldı

HAKKARİ (İHA) - Sağlık-Sen Hakkari Şube Başkanı Feysel Çiftçi ve beraberindeki heyet, Hemşireler Haftası nedeniyle karanfil dağıttılar.

Sağlık-Sen Hakkari Şube Başkanı Feysel Çiftçi, görevlerini özveri ile yapan ebe ve hemşirelerin her türlü takdire layık olduklarını söyledi. 2017 toplu sözleşmede çalışma koşulları da dahil olmak üzere sağlık ordusunun hak ettikleri ücretleri alma konusunda Sağlık-Sen olarak her türlü gayreti göstereceklerini ifade eden Çiftçi, başta yıpranma payı olmak üzere döner sermayedeki adaletsizliğin ortadan kaldırılması ve diğer tüm alanlarda sağlıkçıların hak ettikleri ve kendilerinin de takipçisi oldukları konuların yasalaşması için sendika olarak her türlü gayret ve mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Çiftçi ve beraberindekiler, daha sonra servisleri gezerek hemşirelere karanfil vererek haftalarını kutladılar.

