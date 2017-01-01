Tendürek Dağındaki operasyon genişletildi
(Fotoğraflı)
Bülent İba
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Tendürek Dağında çıkan çatışmada 2 askerin şehit olmasının ardından başlatılan operasyon geniş çaplı olarak sürdürülüyor.
Çatışmaların ardından sikorsky tipi helikopterler Tendürek Dağı'na çok sayıda asker indirirken kobra tipi helikopterlerde bölgeyi ateş altına aldı. Bugün de Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayından kalkan helikopterler sık sık Tendürek Dağı'na doğru uçtu.
Bölgedeki hareketlilik devam ediyor.
(Bİ-AA-Y)
12.05.2017 13:47:28 TSI
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