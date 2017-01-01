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Trende edebiyat sempozyumu başladı

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:46
Trende edebiyat sempozyumu başladı
Trende edebiyat sempozyumu başladı

(Fotoğraflı)

İlker Uyar
MANİSA (İHA) - Uluslararası Edebiyatta tren, trende edebiyat sempozyumunun açılışı Turgutlu Garında yapıldı. 12-14 Mayıs tarihleri arasında Turgutlu ve Alsancak Garı arasında yapılacak olan trende edebiyat sempozyumunda akademisyenler tren ve edebiyat hakkında konuşmalar yapacaklar.
12-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan sempozyum Metinbilim Enstitüsü Derneği, Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve TCDD tarafından ortaklaşa düzenliyor.
Programın açılışında Metinbilim Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ümral Deveci, TCDD 3.Bölge Müdürü Selim Koçbay, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bakan yardımcısı Yüksel Coşkunyürek birer konuşma yaptı.
Törende ayrıca tren türküleri Grup Mecaz tarafından seslendirilirken, açılış konuşmalarının ardından sempozyum başladı.
Turgutlu Garında yapılan açılış törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bakan yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Ahmetli Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, TCDD 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türki Dili ve Edebiyet Bölümünden Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Metinbilim Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ümral Deveci, bürokratlar, akademisyler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(İLK-SC)

12.05.2017 13:54:26 TSI
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