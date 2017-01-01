YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. El emeği göz nuru ürünler 19-26 Mayıs'ta sergilenecek

El emeği göz nuru ürünler 19-26 Mayıs'ta sergilenecek



(Fotoğraflı)



Alpaslan Çelik

KARABÜK (İHA) - Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen kurslarda 2016-2017 Eğitim Öğretim yılının sona ermesi ile birlikte Kayabaşı Mahallesi'nde de Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Kayabaşı Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerlerinin sertifika törenine Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Gümüş, Karabük Halk Eğitim Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Karabük Belediyesi Özel Kalem Müdürü İrfan Kartal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, MHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe, MHP Karabük Kadın Kolları Başkanı Reşide Yıldırım, MHP Karabük Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Müslime Akyel, Sosyal Yaşam Merkezleri Sorumlusu Aydın Karataş, Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Orhan Yavuz ve kursiyerler katıldı.

Konuşmaların ardından Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Kayabaşı Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde kurslarını başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

2016-2017 döneminde birçok mahallede gerçekleştirilen kurslarda kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler 19-26 Mayıs tarihleri arasında Kent Meydanında sergilenerek halkın beğenisine sunulacak.

(AÇ-YE-Y)



12.05.2017 13:58:10 TSI

NNNN

