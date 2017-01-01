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Osmaniye'de engelli çocuklar polis oldu



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında Osmaniye'de aralarında down sendromlu, otistik ve zihinsel engellilerin de bulunduğu 10 kişi, polis üniforması giydi, telsizden anons yaptı.

Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen programda engelli çocuklar Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk, Zihinsel Engelliler Destek Derneği Başkanı Zahide Aktürk, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Şube Müdürlüleri ve polis memurları ile birlikte Osmaniye Valisi Kerem Al'ı ziyaret etti.

Al ile bir süre sohbet eden çocuklar buradan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne geçerek MOBESE Merkezini ziyaret etti. Şehir merkezinde bulunan MOBESE noktalarından şehri izleyerek trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki ekiplere telsizle anons yapan çocuklar daha sonra yol uygulaması yapmak üzere caddeye çıktı. Durdurulan otomobil sürücüsüne ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan engelli çocuklar daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne geçerek, burada polis ekiplerine ait araçlarda inceleme yaptılar. Programın ardından engelli çocuklar aileleri ile birlikte Polisevi'ne geçerek yemek yediler.

Engelli çocukların üniformaya polisliğe çok hevesli olduklarını belirten Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk, Osmaniye'de platform olarak amaçlarının engellilerin görmeyen gözü, duymayan kulağı, yürüyen ayağı olmak olduğunu söyledi.

Osmaniye'de çok farklı bir noktaya geldiklerini ifade eden Aktürk, "Biz bu işe başladığımız zaman engelli bilinci çok fazla değildi toplumda. Hatta çocuğunu dahi dışarıya çıkartmak istemiyordu. Ama artık aileler bilinçlendi, toplum bilinçlendi. Bu hafta çok yoğun bir etkinliği bulunmakta. Böyle bir etkinliği düzenleyip, bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ise engelli çocukların rehabilitesi ve sosyalleşmesine katkı sağlama noktasında geri durulmaması anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi.

(KSM-Y)



12.05.2017 14:02:20 TSI

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