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GAÜN'de bahar şenliği dolu dolu kutlanıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi 22. Kültür Sanat ve Spor Şenliklerinde bu yıl farklı konsepte hazırlanarak final sınavları öncesi Üniversite öğrencilerinin ve personellerin eğlenceli vakit geçirebilecekleri birçok etkinlik düzenlendi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun koordinasyonunda Futbol, Basketbol, Voleybol ve Satranç dallarında düzenlenen yarışmalara iki binin üzerinde öğrenci katıldı. Lig usulü düzenlenen yarışmalar öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından oldukça büyük ilgi gördü. 10 Mayıs Çarşamba günü başlayan şenlikler tüm hızıyla, coşkulu bir şekilde, gün boyu şenlik alanında öğrenci ve personellerin eğlenceli, hoş vakit geçirebilecekleri, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle devam ediyor. BESYO Rekreasyon dersi öğrencilerinin hazırladığı etkinlikler kapsamında Ayak tenisi, dart, bilek güreşi, halat çekme, penaltı atışları ve çocuk oyunları parkuru bu yıl şenliklere ayrı bir renk kattı. Şenlik kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan faaliyetler renkli görüntülere sahne oldu. GAÜN Sosyal Etkinliklere Katılım ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Dersi öğrencilerinin aktif olarak görev aldığı Bahar Şenliklerinde öğrenciler gönüllerince eğleniyor. Öğrencilerin canlı resim performanslarını da gerçekleştirdikleri şenlikte ayrıca Resim Bölümü öğrencileri kolaj çalışmaları yaptı.

Dünya mutfağından örnekler sunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, çeşitli ülkelerin mutfaklarını temsil eden ülkelere has, özel yemekleri de yaparak, farklı lezzetleri satışa sunuyor.

Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerinin şenlik boyunca çekimler yaparak mesleki uygulama fırsatı da bulduğu şenlikte, Ayrıca, seramik torna workshopu uygulaması görsel bir şölen oluşturuyor. Ziyaretçilerin de zaman zaman seramik torna workshopu yaptığı şenlikte eğlenceli anlar da yaşanıyor.

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileri, şenlikte tişört baskı workshop ve ebru sanatı workshopu da yaparak, öğrencilerin kendi tasarımlarının sunulduğu mankenlerle bir moda şov da sergilendi.

(SD-Y)



12.05.2017 14:05:19 TSI

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