KAYSERİ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Ersoy, mesajında, "Anneler sadece bir gün değil her gün hatırlanmalı" dedi.

Ersoy açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Mayıs ayının ikinci Pazar gününü idrak ettiğimiz anneler günüdür. Annelerimiz hakkı sınırsız olan, merhametli ve şefkatiyle kol kanat geren bütün olumsuzluklara rağmen mücadele ve metaneti elden bırakmayan güç kaynağımızdır.

Bu yüzden olacak ki yüce dinimiz annelerimize öf bile dememeyi ve "cennet annelerin ayağı altındadır" emriyle vücut bulmuştur.

Bütün sıkıntı, çile ve meşakkatlere rağmen sabrı ve duayı elden bırakmayan annelerimiz her zaman elleri öpülmeye duaları alınmaya layıktır.

Bu evrensel günde, dünyada milyonlarca anne çocukları tarafından sevgi ve saygı ile anılır. Kadına bahşedilip de erkeklerde olmayan en önemli meziyetlerin başında annelik gelmektedir. Bu anlamda annelerim ilk edebi öğretmenlerimiz olduğu unutulmamalıdır. Bizim onlardan öğreneceklerimiz bir hayat boyu güncelliğini koruduğundan, geleceğin sağlıklı nesillerinin yetişmesindeki payları asla göz ardı edilmeyecek kadar önemlidir. Gerçek ve karşılıksız sevgi ve merhamet örneği sergileyen annelerimizin bu özel gününü en ulvi duygularım ile kutluyorum. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi açısından tüm Değerli Annelerimizin yılda 1 Gün değil, hayatımızın her alanına hatırlanmasının önemini hatırlatmak isterim"

12.05.2017 14:08:38 TSI

