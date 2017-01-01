ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MHP İl Başkanı Baki Ersoy'dan Anneler Günü Mesajı

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:59
MHP İl Başkanı Baki Ersoy'dan Anneler Günü Mesajı
MHP İl Başkanı Baki Ersoy'dan Anneler Günü Mesajı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Ersoy, mesajında, "Anneler sadece bir gün değil her gün hatırlanmalı" dedi.
Ersoy açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Mayıs ayının ikinci Pazar gününü idrak ettiğimiz anneler günüdür. Annelerimiz hakkı sınırsız olan, merhametli ve şefkatiyle kol kanat geren bütün olumsuzluklara rağmen mücadele ve metaneti elden bırakmayan güç kaynağımızdır.
Bu yüzden olacak ki yüce dinimiz annelerimize öf bile dememeyi ve "cennet annelerin ayağı altındadır" emriyle vücut bulmuştur.
Bütün sıkıntı, çile ve meşakkatlere rağmen sabrı ve duayı elden bırakmayan annelerimiz her zaman elleri öpülmeye duaları alınmaya layıktır.
Bu evrensel günde, dünyada milyonlarca anne çocukları tarafından sevgi ve saygı ile anılır. Kadına bahşedilip de erkeklerde olmayan en önemli meziyetlerin başında annelik gelmektedir. Bu anlamda annelerim ilk edebi öğretmenlerimiz olduğu unutulmamalıdır. Bizim onlardan öğreneceklerimiz bir hayat boyu güncelliğini koruduğundan, geleceğin sağlıklı nesillerinin yetişmesindeki payları asla göz ardı edilmeyecek kadar önemlidir. Gerçek ve karşılıksız sevgi ve merhamet örneği sergileyen annelerimizin bu özel gününü en ulvi duygularım ile kutluyorum. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi açısından tüm Değerli Annelerimizin yılda 1 Gün değil, hayatımızın her alanına hatırlanmasının önemini hatırlatmak isterim"
(AÖ-Y)

12.05.2017 14:08:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de &quot;Sığınmacılara Yardım&quot; çalıştayı
YEREL

KAYSERİ'DE "SIĞINMACILARA YARDIM" ÇALIŞTAYI

Boğazlıyan Köy Muhtarları Kayseri Şekerdeki İstikrarın Devamını İstedi
YEREL

BOĞAZLIYAN KÖY MUHTARLARI KAYSERİ ŞEKERDEKİ İSTİKRARIN DEVAMINI İSTEDİ
Kayseri'de PKK/KCK operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE PKK/KCK OPERASYONU
Başkan Hiçyılmaz'dan Anneler Günü Mesajı
YEREL

BAŞKAN HİÇYILMAZ'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI
'Bana büyü yaptın' diyerek bir kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis
YEREL

'BANA BÜYÜ YAPTIN' DİYEREK BİR KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIĞA 25 YIL HAPİS
Kayseri, Etnospor Festivali'nde
YEREL

KAYSERİ, ETNOSPOR FESTİVALİ'NDE
Vali Kamçı'dan 'Anneler Günü' mesajı
YEREL

VALİ KAMÇI'DAN 'ANNELER GÜNÜ' MESAJI
Başkan Çolakbayrakdar, yeni çalışmalar için imza attı
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, YENİ ÇALIŞMALAR İÇİN İMZA ATTI
FETÖ okulu yöneticisi 9 sanığa toplam 55 yıl hapis cezası
YEREL

FETÖ OKULU YÖNETİCİSİ 9 SANIĞA TOPLAM 55 YIL HAPİS CEZASI
Memur-Sen Engelliler Komisyonu İl Başkanı Hayriye Ayverdier:
YEREL

MEMUR-SEN ENGELLİLER KOMİSYONU İL BAŞKANI HAYRİYE AYVERDİER:
Kayseri'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü
YEREL

KAYSERİ'DE ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
6. kattan asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
YEREL

6. KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ
FETÖ okulu yöneticisi 9 sanığa toplam 56 yıl hapis cezası
YEREL

FETÖ OKULU YÖNETİCİSİ 9 SANIĞA TOPLAM 56 YIL HAPİS CEZASI
Sığınmacılar konusu masaya yatırıldı
YEREL

SIĞINMACILAR KONUSU MASAYA YATIRILDI
FETÖ'nün Anafen AŞ davasında karar
YEREL

FETÖ'NÜN ANAFEN AŞ DAVASINDA KARAR
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'dan Anneler Günü Mesajı
YEREL

KAYSERİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAHİR NURSAÇAN'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Eczacı Odası'ndan &quot;Fotoğraf&quot; sergisi
YEREL

ECZACI ODASI'NDAN "FOTOĞRAF" SERGİSİ
Kayserigaz iç tesisat firmalarına eğitim verdi
YEREL

KAYSERİGAZ İÇ TESİSAT FİRMALARINA EĞİTİM VERDİ
Avrupa Günü Çocuk Film Gösterimi Etkinliği Gerçekleştirildi
YEREL

AVRUPA GÜNÜ ÇOCUK FİLM GÖSTERİMİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kayseri'de iş adamlarına FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE İŞ ADAMLARINA FETÖ/PDY OPERASYONU
Aşırı yıkanma alerjiyi tetikliyor!
YEREL

AŞIRI YIKANMA ALERJİYİ TETİKLİYOR!
Develi'de gençlerden örnek davranış
YEREL

DEVELİ'DE GENÇLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Engelliler Haftasında Melikgazi Belediyesine teşekkür ziyareti
YEREL

ENGELLİLER HAFTASINDA MELİKGAZİ BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
TEKNOLOJİ

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Yok artık Tuncay Şanlı!