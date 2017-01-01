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Sinop Belediyesinden annelere Anıtkabir gezisi



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinop Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nce, "Anneler Geziyor" programı dahilinde daha önce Anıtkabir ve Ankara ziyareti yapmamış olan anneler için bir gezi düzenlendi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yaklaşık 45 anne Ankara'ya hareket etti. Anneler, gün içinde yapacakları Anıtkabir ve Ankara gezisi sonrası Sinop'a dönecekler.

Geziye katılan anneleri, Sinop Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmet Damaroğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Metin Güner Sinop'tan Ankara'ya uğurladılar.

(OSM-SLH-Y)



12.05.2017 14:09:48 TSI

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