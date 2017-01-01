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'Bana büyü yaptın' diyerek bir kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:02
'Bana büyü yaptın' diyerek bir kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 2011 yılında 'bana büyü yaptın' diyerek bir kişiyi öldüren ve şizofreni hastası olduğunu söyleyen tutuklu sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.
5.5 YIL ÖNCE MÜEBBET ALMIŞTI
2011 yılında Esentepe Mahallesi Cevizli Sitesi'nde bir ekmek büfesi önünde meydana gelen olayda S.T. ile İ.B. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre S.T. 'Sen köyümüze gelip, bana büyü yaptın' diyerek tartıştığı İ.B. ile kavga etti. S.T., yanında bulunan tüfek ile İ.B.'yi vurdu. İ.B. hayatını kaybederken, S.T. cinayetten iki saat sonra polis ekiplerine teslim oldu. S.T., adli tıp raporu için 14 ay Adana'da, 3 hafta İstanbul Adli Tıp'ta muayene oldu. Sanığın cezai ehliyetinin olduğu kanaatine varıldı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada S.T.'ye 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Yargıtay Ceza Dairesi, sanığın 'tasarlayarak kasten adam öldürme' yerine, 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılması gereğince yerel mahkemenin kararını bozdu.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada tutuklu sanık S.T. ile şikayetçi H.B. ve sanık avukatı hazır bulundu.
"CİNAYETİ BEN İŞLEMEDİM"
Sanık S.T. şizofreni hastası olduğu için tahliyesini talep ederek, "Olay günü polis ekipleri evime gelmiş, cinayetten iki saat sonra ben evdeki polis ekipleri ile telefonla konuşarak, beklemelerini söyledim. Daha sonra evde polislere kendim teslim oldum. Cinayet işlemiş olsaydım Almanya'ya gider, polise teslim olmazdım. Ben bu cinayeti işlemedim. Ölen şahıs ile kavga bile etmedim. Montumda, vücudumda polis ekiplerinin yaptığı analizde barut izine dahi rastlanmadı. Şizofreni hastasıyım, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.
Ölen İ.B.'nin eşi H.B. ise mahkemenin önceki verdiği müebbet hapis cezası kararında direnilmesini istedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Yargıtay'ın bozma kararına uyarak, sanığa 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Karar sonrası sanık yakınları sinir krizleri geçirdi.
(AÖ-Y)

12.05.2017 14:12:02 TSI
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