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Van'da okul inşaatları tüm hızıyla devam ediyor



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesindeki okul inşaatlarının yapımı devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı M. Salih Haskanlı, Muradiye ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatlarını inceledi. Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş ve yüklenici firma yetkilileri ile okul inşaatlarını dolaşarak, bilgi alan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı M. Salih Haskanlı, her ilçede olduğu gibi Muradiye ilçesinde de eğitim yatırımlarının süratle devam ettiğini söyledi. İlçe ziyaretinde ilk olarak Topuzarpa köyünde yapımı süren 8 derslikli okulun inşaatını inceleyen Haskanlı, burada yüklenici firmadan bilgiler aldı. Yeni temeli atılan okulun, önümüzdeki eğitim öğretime hazır hale getirilmesi gerektiğini belirten Haskanlı, yüklenici firmadan çalışmalarını hızlandırmasını istedi.

Muradiye merkezde yapımı devam eden 16 derslikli Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu inşaatını da inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Haskanlı, ardından Borsa İstanbul EFİKAP Projesi kapsamında geçtiğimiz yıl onarımı yapılan Akbulak YBO'ya geçti. Okul müdüründen genel bilgi alan Haskanlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş, ardından Doğangün Mahallesi'nde inşaatı devam eden 8 derslikli okulda incelemelerde bulundu.

Burada da inşaatı inceleyerek, yetkililerden bilgi alan Haskanlı, ardından köy muhtarından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yeni yapımı süren okulun, köye farklı bir anlam katacağını ve bundan ötürü İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkürlerini ileten muhtar, köy halkının memnuniyetini dile getirdi.

(MSA-Y)



12.05.2017 14:14:44 TSI

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