YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelliler basketbol karşılaşmasında dostluk kazandı

Engelliler basketbol karşılaşmasında dostluk kazandı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Geleneksel Mersin Engelliler Haftası Şöleni kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Mersin Engelliler Sanat ve Spor Kulübü arasında dostluk maçı düzenlendi.

Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve öğrencilerin katıldığı dostluk maçını, Mersin Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Mersin Engelli Sanat ve Spor Kulübü Başkanı Aynur Olgaç da izledi. Dostluk maçı öncesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı mini bir konser verdi.

Genel Sekreter Yardımcısı Çokakoğlu'nun konuşmasının ardından gerçekleştirilen basketbol müsabakasında kıyasıya mücadele eden engelli basketbolcular, gösterdikleri performansla izleyicileri kendilerine hayran bıraktı. Engelli basketbolcuların mücadelesini izlerken heyecanlanan öğrenciler, tezahüratlarla engelli abilerine destek oldu.

Müsabakanın ilk devre arasında İbni Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde eğitim gören işitme engelli öğrencilerin gerçekleştirdiği step gösterisi de öğrencilerden büyük beğeni topladı. Etkinliğin sonunda her iki takım da kupalarını alırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde basketbol kursunu tamamlayan zihinsel engelli kursiyerlere katılım sertifikası verildi.

(KYM-Y)



12.05.2017 14:20:47 TSI

NNNN

