ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Engelliler basketbol karşılaşmasında dostluk kazandı

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:12
Engelliler basketbol karşılaşmasında dostluk kazandı
Engelliler basketbol karşılaşmasında dostluk kazandı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Geleneksel Mersin Engelliler Haftası Şöleni kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Mersin Engelliler Sanat ve Spor Kulübü arasında dostluk maçı düzenlendi.
Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve öğrencilerin katıldığı dostluk maçını, Mersin Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Mersin Engelli Sanat ve Spor Kulübü Başkanı Aynur Olgaç da izledi. Dostluk maçı öncesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı mini bir konser verdi.
Genel Sekreter Yardımcısı Çokakoğlu'nun konuşmasının ardından gerçekleştirilen basketbol müsabakasında kıyasıya mücadele eden engelli basketbolcular, gösterdikleri performansla izleyicileri kendilerine hayran bıraktı. Engelli basketbolcuların mücadelesini izlerken heyecanlanan öğrenciler, tezahüratlarla engelli abilerine destek oldu.
Müsabakanın ilk devre arasında İbni Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde eğitim gören işitme engelli öğrencilerin gerçekleştirdiği step gösterisi de öğrencilerden büyük beğeni topladı. Etkinliğin sonunda her iki takım da kupalarını alırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde basketbol kursunu tamamlayan zihinsel engelli kursiyerlere katılım sertifikası verildi.
(KYM-Y)

12.05.2017 14:20:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Avrupa Mükemmellik Ödülü Değerlendirme süreci sona erdi
YEREL

AVRUPA MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ DEĞERLENDİRME SÜRECİ SONA ERDİ
Avrupa Mükemmellik Ödülü Değerlendirme süreci sona erdi
YEREL

AVRUPA MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ DEĞERLENDİRME SÜRECİ SONA ERDİ
Avrupa Mükemmellik Ödülü Değerlendirme süreci sona erdi
YEREL

AVRUPA MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ DEĞERLENDİRME SÜRECİ SONA ERDİ
Engelli kursiyerler el işi sergisi açtı
YEREL

ENGELLİ KURSİYERLER EL İŞİ SERGİSİ AÇTI
Engelli kursiyerler el işi sergisi açtı
YEREL

ENGELLİ KURSİYERLER EL İŞİ SERGİSİ AÇTI
Mersin GİAD Başkanı İzol: &quot;ABD'nin tutumu yanlış&quot;
YEREL

MERSİN GİAD BAŞKANI İZOL: "ABD'NİN TUTUMU YANLIŞ"
Forum Mersin Spor Tanıtım Günleri başlıyor
YEREL

FORUM MERSİN SPOR TANITIM GÜNLERİ BAŞLIYOR
Mersin Limanı Ritmini Arıyor Beste Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
YEREL

MERSİN LİMANI RİTMİNİ ARIYOR BESTE YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Başkan Kocamaz: &quot;Mersin'i engelsiz kent yapma gayretindeyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ: "MERSİN'İ ENGELSİZ KENT YAPMA GAYRETİNDEYİZ"
Anamur Emniyeti 'alkol gözlüğü' ile farkındalık oluşturdu
YEREL

ANAMUR EMNİYETİ 'ALKOL GÖZLÜĞÜ' İLE FARKINDALIK OLUŞTURDU
16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
YEREL

16. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ

Yaşlı kadının otobüsünde &quot;servet&quot; unuttuğu şoföre para ödülü
YEREL

YAŞLI KADININ OTOBÜSÜNDE "SERVET" UNUTTUĞU ŞOFÖRE PARA ÖDÜLÜ
Mezitli'de dikilen jakarandalar çiçek açmaya başladı
YEREL

MEZİTLİ'DE DİKİLEN JAKARANDALAR ÇİÇEK AÇMAYA BAŞLADI
Mersin'de mantar zehirlenmesi
YEREL

MERSİN'DE MANTAR ZEHİRLENMESİ
Model uçak tutkunları Toroslar'da buluşacak
YEREL

MODEL UÇAK TUTKUNLARI TOROSLAR'DA BULUŞACAK
Baro Başkanı Er: &quot;Engelli hakları yeterince algılanmıyor&quot;
YEREL

BARO BAŞKANI ER: "ENGELLİ HAKLARI YETERİNCE ALGILANMIYOR"
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI
Vali Çakacak, Engelliler Şöleninde engelli gençlerle buluştu
YEREL

VALİ ÇAKACAK, ENGELLİLER ŞÖLENİNDE ENGELLİ GENÇLERLE BULUŞTU
Akdeniz Belediyespor voleybol branşında iddialı
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESPOR VOLEYBOL BRANŞINDA İDDİALI
Memiş: &quot;Bakliyat et ürünlerine alternatiftir&quot;
YEREL

MEMİŞ: "BAKLİYAT ET ÜRÜNLERİNE ALTERNATİFTİR"
Anamur'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL

ANAMUR'DA ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ
Belediyeden çiftçilere 260 bin domates fidesi
YEREL

BELEDİYEDEN ÇİFTÇİLERE 260 BİN DOMATES FİDESİ
Tekli: &quot;Üretim Reform Paketi'ni destekliyoruz&quot;
YEREL

TEKLİ: "ÜRETİM REFORM PAKETİ'Nİ DESTEKLİYORUZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
TEKNOLOJİ

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Yok artık Tuncay Şanlı!