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Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:17
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde 4 bölümden yaklaşık 180 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin birincisi Müzik Bölümü'nden Arda Ötenel olurken ikincisi Türk Halk Müziği Ana sanat Dalı Programı'ndan Özlem Özdemir, üçüncü ise Müzik Bölümü'nden Sunay Ataman oldu.
"2017 yılında toplam 7 BİN 97 öğrencimizi mezun ediyoruz"
Mezuniyet töreninde konuşan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadığını vurgulayarak öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi.
2007 yılında kurulan üniversitenin büyük bir yol kat ettiğini kaydeden Rektör Polat, "Karabük Üniversitesi 81 ilden 52 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Bu hafta boyunca gerçekleştireceğimiz mezuniyet törenleriyle, 2017 yılında toplam 7 bin 97 öğrencimizi mezun ediyoruz. Mezun olan öğrencilerimizi ve ailelerini teker teker tebrik ediyor ve bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyorum." dedi.
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akkaya ise,"Yıllardır devem ettirdiğiniz eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Bugün her biriniz artık kendiniz ve ailenizin yanı sıra ülkenize ve dünyaya karşıda sorumlu gençlersiniz. İnanıyorum ki yapacağınız işlerde size verdiğimiz çağdaş ve üst düzey bilgilerle kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz. Unutmayınız ki, gerçek sanatçı, tasarımcı ve mimar; özgün ve özgür düşünceyi kendi yorumu ile ifade edendir. Dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir ve ancak değer oluşturduğunuzda başarı sizi takip eder. Sizler sadece kendiniz ve aileniz için değil, ülkeniz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız." dedi.
Fakülte birincisi Arda Ötenel'e mezuniyet belgesi Rektör Prof. Dr. Refik Polat tarafından takdim edildi.
Tüm öğrencilerin mezuniyet belgelerinin almasının ardından öğrenciler keplerini atarak mezuniyetin tadını çıkardı.
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akkaya, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Anıl Ertok Atmaca, Yrd. Doç. Dr. Cemal Özcan, bölüm başkanları, akademik ve idari personel, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.
(YE-YE-Y)

12.05.2017 14:25:43 TSI
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