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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın Hemşireler Haftası mesajı

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:20
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın Hemşireler Haftası mesajı
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın Hemşireler Haftası mesajı

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.
Mesajında mesleklerini büyük bir fedakârlık ve insan sevgisiyle yerine getiren bütün hemşirelerin "Hemşireler Haftasını" kutlayan Başkan Bakıcı, bu mesleğinin insan sevgisiyle yapılan kutsal bir meslek olduğunu vurguladı. Mesajında ayrıca hemşirelerin din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin birey, aile ve topluma sağlığını kazandırmak için çalıştığını belirten Belediye Başkanı Fatih Bakıcı "Bu nedenle, sevgiden, şefkatten, disiplin ve ciddiyetten uzak bir kişinin bu mesleği icra etmesi mümkün değildir; çünkü hemşire, sağlığı yerinde olmayan, yardıma muhtaç insanlara hizmet vermektedir. Hemşire, her ortamda, ister hasta ister sağlıklı olsun her yaştaki bireye, ailelere, gruplara ve topluluklara bakım verir. Bu bakımı diğer sağlık çalışanları ile iş birliği içerisinde yürütürken, bizzat kendisi tarafından yürütülmesi gereken durumlarda da kendi bilgisini, deneyimini kullanır. Hemşireler Haftası vesilesiyle, her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır ve itina ile çalışan, ilçemizde, ilimizde ve ülkemizde görev yapan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Haftasını yürekten kutlar, sevgi ve şefkatle yerine getirdikleri görevlerinde başarılar dilerim" dedi.
(FSİ-MET-Y)

12.05.2017 14:27:27 TSI
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