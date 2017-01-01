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Yayladağı'nda Çiftçiler Günü etkinliği



(Fotoğraflı)



Mehmet Toktaş

HATAY (İHA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, "14 Mayıs Çiftçiler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çiftçiler bir araya geldi.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Yayladağı Ziraat Odası tarafından hükümet konağı önünde düzenlenen etkinlikte, Yayladağı'nın tarıma elverişli bereketli topraklara sahip bir ilçe olduğunu belirterek, "Buradaki çiftçilerimizden tek isteğim şudur, geleneksel tarımı bırakıp çağa uygun tarım yapmalarıdır. Marka değeri yüksek ürünler yetiştirmeleridir. Bizler devlet olarak tüm imkanlarımızla beraber çiftçilerimizin hizmetindeyiz" dedi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan ise yaptığı konuşmada, belediye olarak üzerlerine düşen her ne varsa, çiftçilerin yanında olacaklarını söyledi.

Yayladağı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı da, "Tüm çiftçilerimizin Çiftçiler Gününü kutlu olsun. İnşallah bu ve buna benzer etkinlikleri daha sık tekrarlayarak yeniden bir arada olacağız" dedi.

Hatay İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Andiç'in de katıldığı etkinlikte, çilek ve yöresel helva ikram edildi.

(MT-Y)



12.05.2017 14:33:32 TSI

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