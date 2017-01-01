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Anneler Günü Seka Park'ta sporla kutlanacak

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:35
Anneler Günü Seka Park'ta sporla kutlanacak
Anneler Günü Seka Park'ta sporla kutlanacak

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anneler Günü dolayısıyla bir festival düzenleyecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın "Haydi Anneler Evden Okula Spor Projesi", 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla bir festival düzenleyecek. Proje kapsamında spora başlayan binlerce anne 14 Mayıs Pazar günü Seka Park'ta düzenlenecek festivalde buluşacak. Anneler Günü dolayısıyla gerçekleşecek olan festival 10.30'da başlayacak.
"Haydi Anneler Evden Okula Spor Projesi" kapsamında düzenlenecek Anneler Günü Festivali'ne, projeye katılan binlerce annenin katılması bekleniyor. Etkinlik kapsamında tüm kadınların eşlik edeceği egzersiz programı ve Anne - Çocuk parkur yarışları düzenlenecek. Çocukların eğlenmesi için ise alanda şişme oyun grupları ve palyaçolar olacak.
Etkinliğin ardından tüm kadınlar 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın düzenlendiği Uluslararası İnterteks Fuar alanına geçecek ve burada Prof. Dr. Canan Karatay ve Yusuf İslam'ın söyleşi programına katılacak.
(RFK-Y)

12.05.2017 14:43:40 TSI
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