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Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finali Teknik Toplantısı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın başkanlık ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finali teknik toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya çeşitli illerden gelen antrenörler ve hakemler katıldı. Toplantıda açıklama yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Anadolu Yıldızlar Ligi, sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması Milli takımlara alt yapı sağlaması gibi amaçlarla oluşturulduğunu belirtti. Yıldız, "Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Final müsabakalarına ev sahipliği yapmanın vermiş olduğu memnuniyeti yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza Anadolu Yıldızlar Ligi Projesinden ve Türkiye Finalini İlimize vermelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Müsabakalarda görev alacak hakem, antrenör ve sporculara başarılar diliyorum"dedi.

Öte yandan, Anadolu Yıldızları Ligi Badminton Türkiye Finali müsabakalarında 16 ilden toplam 85 sporcu mücadele edecek olup, 20 hakemin de görev alacağı belirtildi.

(CKT-DA



12.05.2017 14:43:51 TSI

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