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Çatalzeytin Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni yapıldı



(Fotoğraflı)



Emin Türkay Öztürk

KASTAMONU (İHA) - Çatalzeytin Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni yapıldı.

Mezuniyet törenine Çatalzeytin Belediye Başkanı Musa İhsan Uğuz, daire amirleri ve sivil toplum örgütleri ile öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Çatalzeytin Belediye Başkanı Musa İhsan Uğuz, "Üniversitenin yanında olarak MYO'ya desteğimiz sürecek. Kız öğrenci yurdu binası 2017 yılı programında yer aldı. Engelli Rehabilitasyon Merkezi kurmak için çalışma başlattık. Siz öğrenciler başta olmak üzere parolamız çalışmak çalışmak. Görevimiz ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmaktır" dedi.

Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Orhan Küçük ise, "2016-2017 öğretim yılında Çatalzeytin MYO'da 16 personelle hizmet verdik. Personel açısından sıkıntılarımız var. Belediye Başkanımıza verdiği destekler için şükranlarımızı sunuyoruz. MYO olarak ilçe ile kucaklaşmak istiyoruz. Bugün okulumuzda ilk mezuniyet törenini gerçekleştiriyoruz. Eğitim yılı içinde değişik etkinlikler yaptık. Bundan sonraki mezuniyet törenleri daha coşkulu olacaktır" diye konuştu.

Okul birincisi Sebahat Güler de, "Farklı kentlerden farklı hayallerle Çatalzeytin'e geldik. Ben Açık Öğretim Lisesini bitirerek bu okula kayıt oldum. Sorumluluklarımızı göz ardı etmeden örnek bireyler olmayı umut ediyorum. Burada iki yıl boyunca bazı sorunlarla boğuştuk. Çatalzeytin'den güzel anılarla döneceğiz. Atatürk'ün sözleri daima bize rehber olacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yaşlı Bakımı Hizmetleri bölümünde dereceye giren Sebahat Güler, Uygur Ertürk Özcan ve Ceylan İreç'e ödüllerini Belediye Başkanı Musa İhsan Uğuz, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümünde dereceye giren öğrenciler Emine Özcan, Alime Çakır ve Neşe Nurgin Uzungil'e de ödüllerini İlçe Müftüsü Fethi Harun Yeter verdi. Öğrencilere diploma dağıtımından sonra tören sona erdi.

(Vİ-RFK-Y)



12.05.2017 14:46:53 TSI

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