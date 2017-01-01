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3.Uluslararası Mimarlık Kongresi Konya'da başladı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mimarlık Fakültesi ve Türkiye Mimarlar Odası Konya Şubesi tarafından organize edilen '3.Uluslararası Mimarlık Kongresi' Selçuk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan SÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alkan, "Anadolu'nun bozkırında yaklaşık elli yıl önce kurulmuş olan ve maddi imkansızlıklar içinde açılan mimarlık bölümü bugün Türkiye'nin her yanına binlerce öğrencinin yanı sıra öğretim üyesi gönderen, yeni bölümlerin, yeni fakültelerin kuruluşuna hamilik yapan bir fakülte ise bunda değerli meslektaşlarımızın büyük katkısı olmuştur. 'Dün dünde kaldı cancağızım bugün yeni şeyler söylemek lazım' düsturu ile yeni şeyler söylemek üzere kongremize katılan tüm hocalarımıza en kalbi şükranlarımı sunarım" dedi.



"Kent, hiçbir zaman hafızasını terk etmez"

Açılışta söz alan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, "Kent ve kentleşme medeniyetin ve gelişmişliğin bir ölçüsüdür bir göstergesidir. Kenti toplum oluşturur. Kent de toplumu oluşturur. Karşılıklı etkileşim çok üst düzeydedir. Kent hiçbir zaman hafızasını terk etmez. Medeniyetler, inançlar, insanlar tarihi süreç içinde değişmiş olabilirler. Medeniyetler bıraktığı eserlerle mekanın ve kentin hafızası niteliğindedir. Sürekli kendi üstüne koyarak kendini inşa eder ve aynı zamanda toplumu da inşa eder. Kentlerimizin inşası için emek lazım, gayret etmek lazım, vakit harcamak lazım ve ürün ortaya koymak lazım. Biz Selçuk Üniversitesi olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. İyiden örnek alınır, kötüden ders alınır. Kötülüklerden ders, iyiliklerden örnek alarak yolumuza devam etmeliyiz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi. 3 gün sürecek kongre boyunca öğretim üyeleri tarafından mimari planlamalar ve tarihi mekanlar hakkında sunumlar yapılacak. Programa Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alkan, KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar, Türkiye Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Mustafa Kaş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

(İB-FM-Y)



12.05.2017 15:12:47 TSI

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