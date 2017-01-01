YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Büyük hayır'a 5 bin kişi katıldı

'Büyük hayır'a 5 bin kişi katıldı



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde geleneksel hale getirilen 'büyük hayır' etkinliği ilgi gördü.

Pazarlar ilçesinde vatandaşlar tarafından imece usulü yapılarak hazırlanan etli pilav, helva ve ayran davetlilere ikram edildi.

Pazarlar İlçesinde ve çevre ilçelerde görevli din görevlileri tarafından okunan mevlidi şerifler davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Pazarlar İlçesinde düzenlenen hayır yemeğine çevre ilçeler ve köylerden yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Büyük Hayır'ın organizasyonunu hazırlayan mahalle muhtarları adına konuşan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Süleyman Yorulmaz, "Kazalardan belalardan korunmak ve birlik beraberliğimizi artırmak çerçevesinde böyle bir program düzenledik. Bizlere her türlü maddi ve manevi destek olan ilçemiz halkına teşekkür ediyoruz" dedi.

Pazarlar İlçesi halkı tarafından organize Büyük Hayır'a İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, daire amirleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.(MB-EFE)



12.05.2017 15:18:31 TSI

NNNN

