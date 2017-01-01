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Başkan Ergün maden şehitlerini andı

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:16
Başkan Ergün maden şehitlerini andı
Başkan Ergün maden şehitlerini andı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma'da meydana gelen maden faciasının 3'üncü yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.
Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 maden emekçisinin hayatını kaybetmesi, 486 emekçinin de yaralanmasıyla sonuçlanan maden faciasının yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük facialarından bir tanesi, 13 Mayıs 2014'te Soma ilçemizde yaşandı. Meydana gelen elim hadisede 301 kardeşimiz hayatını kaybetti. Geride gözü yaşlı analar ve eşlerle yetim çocuklar kaldı. Soma'da meydana gelen elim facia, hepimizi derinden sarstı. Bu elim faciada hayatlarını kaybeden 301 şehidimizi bir kez daha rahmetle anarken, facianın yaralarının bir an önce kapanmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 2,5 yıldır devam eden Soma davasının da artık sonlandırılması ve bir kararın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yüce Türk yargısına olan inanç ve güvenimizle Soma davasının adaletli bir şekilde sonlanacağına inanıyorum. Bu vesileyle 301 maden şehidi kardeşimizi rahmetle anıyor, geride kalanlara bir kez daha başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
(ÖND-Y)

12.05.2017 15:25:43 TSI
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