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Başkan Orhan'dan taziye mesajı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Erzurum İbrahim Erkal'dır, İbrahim Erkal Erzurum'dur." dedi.

Erzurumlu ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımlayan Başkan Orhan, Erzurum'un sanat camiasında parlayan yıldızı olan İbrahim Erkal'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Başkan Orhan, "Onun hemen her şarkısında, türküsünde Erzurum vardı, Palandöken vardı. O, Erzurum kültürüyle yoğrulmuş, örnek bir sanatçı, gerçek bir Dadaş, tam bir Erzurum beyefendisiydi. Hayatını ve sanatını Erzurum'a adadı. Sanat camiasında Erzurum, İbrahim Erkal ile tarif bulurdu. Çok genç yaşta vefatı, bizleri, tüm hemşehrilerimi ve sanat camiasını derinden yaraladı. Başta kıymetli eşi, çocukları ve yakınları olmak üzere, aziz hemşehrilerim ile sanat camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun"

(ERZ-AA-Y)



12.05.2017 15:53:28 TSI

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