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AFAD'dan gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:51
AFAD'dan gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
AFAD'dan gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir AFAD tarafından Başbağı mevkiinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.
Senaryo gereği merkez üssü Bağbaşı olan alanda 5.1. şiddetinde gerçekleşen deprem de yıkılan binalar ve yaralı sayıları tespit edilerek müdahale edildi. Tatbikata katılan Vali Necati Şentürk, "Kendim birçok depreme şahitlik ettim. O depremlerde bu tarzda bir organizasyon yoktu.
Böyle ekipler, hizmet grupları yoktu. Deprem yerlerindeki insanlara yardımlar çok geç vakitte ulaşabiliyordu. Günümüzde ise AFAD teşkilatı, olaylara anında müdahale edebiliyor" dedi.
Türkiye ile birlikte yurt dışında da AFAD'ın örnek çalışmaları olduğunu belirten Vali Necati Şentürk, "Ülkemizde gururla takip ettiğimiz AFAD, yurt dışına müdahale edebiliyor.
Ayrıca, yaptığı çalışmalarla AFAD başka ülkelere de örnek olmaktadır. Gördüğümüz gibi hizmet grupları ardı ardına olay yerine intikal etti.
Ayrıca, afet bölgesinde en önemli ihtiyaçlardan birisi olan haberleşme de kurulan araçlarla anında sağlandı. Vatandaşlarımız, deprem anında ne yapacaklarını o panik haliyle veya bilinçsizlikten dolayı bilemiyorlar. Bu eksikliğin giderilmesi bakımından bugünkü tatbikat çok önemliydi.
Kırşehir AFAD, yaklaşık iki aydır bu tatbikata hazırlandı. Bütün kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışarak hayatın normale dönmesini sağladılar.
Afet olaylarına müdahale etmekte eğitimli personele sahip olmak da çok önemli bir konudur. Görüyoruz ki personelimiz iyi eğitim almış, işlerini layıkıyla yapıyorlar" diye konuştu.
Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürü Metin Alparslan da şu bilgileri verdi:
"Kırşehir Afet Müdahale Planı, 21 Haziran 2016'da Valinin oluru ile yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin büyük kısmının deprem kuşağı üzerinde olduğu, bundan dolayı nüfusumuzun büyük bir çoğunluğunun deprem tehlikesi yaşadığı kaçınılmaz bir gerçektir.
Meydana gelebilecek depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için gereken bütün tedbirleri almış bulunmaktayız. Deprem olursa ne yapmalıyız düşüncesinden çok depreme nasıl tedbirler alınır, buna yönelik çalışmalar yapıyoruz.
Depreme anında müdahale etme adına, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak, Kırşehir Afet Müdahale Planı'nı hazırladık. Yapılacak çalışmaları afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında olmak üzere hızlandırdık. Bu tatbikatla, kurumlarımızın depreme veya diğer doğal afetlere ne kadar hazırlıklı olduğunu ve eksikliklerimizi görme fırsatı bulduk."
26 hizmet grubunun katılımı ile hazırlanan saha tatbikatı, Vali Necati Şentürk'ün olay yerine kurulan çadırlarda incelemelerde bulunması ile sona erdi.
(EÖ-SK)

12.05.2017 16:00:02 TSI
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