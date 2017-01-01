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Kurşunlu Köyü renkleniyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:03
Kurşunlu Köyü renkleniyor
Kurşunlu Köyü renkleniyor

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyü, 'Kırsalda Tasarım Etkinliği' kapsamında sanatla buluşmaya hazırlanıyor.
Bilecik Valiliği koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen etkinlik kapsamında, köyün duvarları Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin akademisyenleri ve öğrencileri tarafından ilçeye has çiçek motifleriyle süslenecek. Köy kadınlarının girişimiyle başlayan 'Eko Turizm' projesinin devamı niteliğinde olan 'Kırsalda Tasarım Etkinliği' 12-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ön hazırlığın ardından 15 Mayıs'ta başlayıp 17 Mayıs'ta düzenlenecek köye özgü kına gecesi ile son bulacak.
Etkinlikler hakkında açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, bölgenin daha ilgi çekici olması beklendiğini belirterek,"Her evin bahçesinde köye özgü çiçeklerin yetiştirildiği Kurşunlu köyündeki evlerin birçoğu eko turizm kapsamında değerlendiriliyor. Doğası ve eko turizm faaliyetleri ile turistlerin ilgisini çeken köyde 'Kırsalda Tasarım Etkinliği' kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ile evlerin duvarları, köy çeşmesi, köpek kulübeleri ve kuş yuvaları gibi birçok yer köye özgü çiçek motifleriyle boyanacak. Köydeki turizm çalışmalarını desteklemek amacıyla başlatılan projede, eko turizmin gelişmesi ve bölgenin daha ilgi çekici hale gelmesi hedefleniyor. Şehrin kalabalığından sıkılıp köye gelen aileler ve yabancı turistler sobalı kerpiç evlerde konaklıyor; ekmek pişirmek, yumurtaları kümesten almak, süt sağmak gibi köy yaşamına dair faaliyetlere dâhil oluyor. "Eko Turizm" projesi kapsamında turistler kilim dokumak, doğada yürüyüş yapmak gibi çeşitli aktivitelerin yanı sıra, canlandırılan geleneksel kına gecesine katılıp ellerine kına yakıyor" dedi.
"Sanatsal etkinliklerin köye katkı sağlaması bekleniyor"
Köydeki girişimci kadınların başlattığı ve köy halkının çabalarıyla gelişen 'Eko Turizm' projesi sayesinde turistlerin dikkatini çeken Kurşunlu köyünde, 'Kırsalda Tasarım Etkinliği'ne ilginin yoğun olduğunu söyleyen Taş, "Kurşunlu Köyü sakinleri, köylerinin sanatla renklendirilecek olmasından çok mutlu olduklarını ve gerçekleşecek sanatsal etkinliklerin köydeki turizme katkı sağlayacağına inandıklarını belirtiyor. Kurşunlu Köyü Eko Turizm faaliyetleri öncülerinden Bedriye Berber Engin, etkinlikte duvarlara uygulanacak motiflerin kendi bahçelerinde yetiştirdikleri köye özgü çiçeklerden olmasının önemli olduğunu söylüyor. Köylerine gelen yerli ve yabancı turistlerin yetiştirdikleri çiçeklere hayran kaldıklarını belirten Engin, bu çiçeklerden esinlenen motiflerin duvarlarına resmedilecek olmasının köye olan ilgiyi artıracağına inandıklarını ifade ediyor. "Köyünden çıkmadan dünyayı okuyan kadın" olarak bilinen Engin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nce 2013 yılında "Sıra dışı okur" unvanıyla ödüllendirilmişti" dedi.
"Amaç bölgeye gelen turist sayısını artırmak"
Taş, açıklamasının devamında, yapılan etkinlikte amacın bölgeye gelen turist sayısını artırmak olduğunu belirterek,"Ulusal ve uluslararası kalkınma planlarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 Stratejisi'nde belirtilen tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması, mekân ve yaşam kalitesinin arttırılması, etkin tanıtım politikalarıyla bölgenin markalaştırılması, bölgeye gelen turist sayısını ve ortalama geliş süresini artırarak turizm sezonunun genişletilmesi ve bu suretle bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesi prensiplerine dayanılarak başlatılan proje sonucunda, Gölpazarı Kurşunlu köyünün mevcut turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor" dedi.
(CKT-DA-Y)

12.05.2017 16:11:54 TSI
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