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Arap: "Çiftçilerimize son 15 yılda yaklaşık 1.2 milyar TL destekleme ödemesi yapıldı"



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap, kentteki çiftçilere son 15 yılda yaklaşık 1.2 milyar TL destekleme ödemesi yapıldığını belirtti.

Arap, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun (IFAB) kuruluş yıl dönümü ve 14 Mayıs "Dünya Çiftçiler Günü" ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünün köylerde çiftçilik yaptığını vurgulayan Arap, "Bütün bu gerçekler ışığında soframıza her sabah taze ekmeğin, kahvaltılıkların gelmesine vesile olan çiftçilerimizi unutmamamız gerekiyor.

Tarım sektörü, ekonomik ve sosyal nitelikler nedeniyle ülkemiz için vazgeçilmez bir sektördür. İnsan yaşamının sürekliliği için olmazsa olmazların başında yer alan tarım sektörü bugün gelişmekte olan ülkelerin değil, gelişmiş olan bütün ülkelerin öncelikli gündemlerini oluşturmaktadır. Ülkemiz doğal kaynakları ve coğrafi konumuyla tarımsal üretimde büyük bir potansiyele sahiptir. Bakanlık olarak Afyonkarahisar çiftçimize son 15 yılda yaklaşık 1.2 milyar TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Çiftçimizin emeğine karşılık destekleme ödemelerine devam edilecektir. Hepimize düşen görev tarımsal potansiyelimizi en iyi şekilde kullanarak çiftçimiz adına tarımımızı geliştirmek ve büyütmek amacıyla el ele omuz omuza vermektir. Tarımsal üretimin her kademesinde emeği, alın teri ve göz nuru olan ülkemizin kalkınmasında önemli katkıları bulunan tüm çiftçilerimizin 'Dünya Çiftçiler Gününü' en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

(GC-



12.05.2017 16:23:17 TSI

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