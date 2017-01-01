Kabadüz'de öğrenciler yararına kermes
(Fotoğraflı)
Mustafa Bıyık
ORDU (İHA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Kabadüz Eğitim Çağındaki Öğrencilere Yardım Derneği tarafından öğrencilerin eğitimi yararına kermes düzenlendi.
Dualarla açılışı gerçekleşen kermes de konuşan Kabadüz Eğitim Çağındaki Öğrencilere Yardım Derneği Müdürü Fatih Öztaşcı, kermesten elde edilecek gelirin öğrenciler yararına kullanılacağını söyledi.
Kermese Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Halit Günaydın, Kabadüz Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Aktaş, Milli Eğitim Müdürü Salih Baş ve vatandaşlar katıldı.
İlçe merkezinde düzenlenen kermes bir hafta açık kalacak.
(MB-SLH-Y)
12.05.2017 16:29:26 TSI
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