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Başkan Tuna'dan annelere 60 bin çiçek



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Anneler Günü dolayısıyla çiçek dağıttı. Belediye fidanlığında yetiştirilen 60 bin kadife çiçeğini annelere hediye eden Başkan Tuna, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Bu pazar kutlanacak 'Anneler Günü' öncesinde çiçekler Toroslar ilçesi başta olmak üzere il merkezindeki tüm kurumlardaki kadın personele gönderilirken, huzurevinde kalan yaşlılara ve vatandaşlara da bizzat Başkan Tuna tarafından dağıtıldı. Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan Toroslar Belediyesi Kültür Sanat Kaldırımı'nda gerçekleştirilen çiçek dağıtımı sırasında konuşan Tuna, dünyadaki en güçlü sevginin anne sevgisi olduğunu vurguladı. Annelerin toplumun şekillenmesinde de önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Tuna, "Bizleri yetiştiren, ömür boyu kalbinde bir çocuk olarak gören, 'Cennet Anaların ayakları altındadır' hadisine layık olan tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın gününü kutluyor, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" dedi.

Tuna'nın kendilerini her özel günde hatırladığını dile getiren anneler ise bu nazik davranışından dolayı kendisine teşekkür ettiler.

(KRY-Y)



12.05.2017 16:32:45 TSI

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