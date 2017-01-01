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Dulkadiroğlu Belediyesi'nden miniklere trafik eğitimi



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Dulkadiroğlu Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte trafik eğitim parkında öğrencilere trafik eğitim hizmeti sunmaya başladı.

Uzun zamandır kullanılmayan Trafik Eğitim Merkezi'ni modernize eden Dulkadiroğlu Belediyesi, parkı trafik eğitimi için öğrencilerin hizmetine sundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayan Dulkadiroğlu Belediyesi, haftanın belirli günlerinde öğrencilere trafik eğitim merkezinde hizmet sunacak.

Kahramanmaraş'ta trafiğin büyük bir sorun olduğunu hatırlatan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Bunun en büyük nedenlerinden birisi de bilinçsiz sürücülerdir. Bu nedenle eğitimin temelde verilmesi amacıyla trafik eğitim merkezini aktif olarak kullanmaya başladık. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bir çok konuda olduğu gibi özellikle eğitim konusunda da hassas bir politika yürütüyoruz. Bu kapsamda eğitime bir çok alanda destek olduk. Trafik eğitimi konusunda da elimizde mevcut olan trafik eğitim merkezimizi modernize ederek yavrularımızın hizmetine sunduk. Özellikle trafik haftalarında öğrencilerimiz buraya gelerek trafik polisi ya da jandarma görevlilerinden bire bir eğitim alıyorlar. Bunun amacı bilinçli sürücülerin yetişmesi ve öğrencilerin burada öğrendikleriyle fahri birer trafik polisi olmalarıdır. Çevrelerinde kural hatası yapan sürücüleri uyararak trafiğin sağlıklı bir şekilde akışına katkı sağlayacak çocuklarımız ilerde birer sürücü olacaklar. Burada görevlilerin aşıladığı bilinç o yüzden çok önemli. Biz bu uygulamanın gelişmesi ve daha da büyümesi için üzerimize düşen görevi yapacağız" dedi.

(CGR-Y)



12.05.2017 16:35:42 TSI

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