YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Anaokulu öğrencilerinden başkan Şahiner'e ziyaret

Anaokulu öğrencilerinden başkan Şahiner'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Cumhuriyet İlkokulu Okul Müdürü, öğretmen ve anaokulu öğrencileriyle birlikte Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i makamında ziyaret etti.

Belediye tarafından Cumhuriyet İlkokulunun bahçesine yapılan oyun parkı ve çevre düzenlemesi için okul müdürü Mustafa Erdem ve anaokulu öğrencileri Başkan Şahiner'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Okul müdürü Mustafa Erdem, Başkan Şahiner'e desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Okul müdürü, öğretmenler ve anaokulu öğrencilerin yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, Sungurlu belediyesi olarak her zaman ilçemizdeki okulların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ve eğitime olan desteklerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Başkan Şahiner, ziyaretine gelen anasınıfı öğrencileriyle yakından ilgilenerek minik öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunarak oyuncak hediye etti.

(SŞ-BÖ)



12.05.2017 16:44:03 TSI

NNNN

