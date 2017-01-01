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Aydın Tabip Odası; "Soma'yı unutmadık, unutturmayacağız"

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:47
Aydın Tabip Odası; "Soma'yı unutmadık, unutturmayacağız"
Aydın Tabip Odası; "Soma'yı unutmadık, unutturmayacağız"

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, Soma'da 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasının üçüncü yıldönümünde bir açıklama yaptı.
Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, yaptığı açıklamada; "Bugün, Soma'da 13 Mayıs 2014'de meydana gelen ve 301 canımızı yitirdiğimiz facianın yıldönümü. Bugün, bu acıyı unutturmamak için, böyle acıların bir kez daha yaşanmaması için haykırıyoruz. Toplu iş cinayetlerine de dönüşen iş kazaları ve meslek hastalıkları, sermayenin azami kâr hırsı ve emek aleyhine evrilmiş politikalardan kaynaklanmaktadır. Neoliberal özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek, güvencesiz istihdam politikaları, çalışma koşullarının ağır oluşu, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ile kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasının başlıca nedenleri arasındadır. İSG, tıp, mühendislik ve sosyal bilimler ile bağıntılı çok-bilimli bir konudur ancak bu disiplinler adeta cezalandırılmaktadır. Öyle ki İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işçi sağlığı ve güvenliği konusunu işverenden çok uzmanlara ve hekimlere yüklemiştir. Yasa ile işyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline verilecek eğitim hizmetleri, dışarıdan satın alma yoluyla ticari danışmanlık hizmetlerine dönüştürülmüştür" dedi.
Önlemlerin artırılması gerektiğini savunan Karagözlü, "İş güvenliği mühendisliği ile teknisyenlik, iş güvenliği uzmanlığı altında bir tutulmuştur. Özel öğretim kurumlarına yetki tanınmasıyla mühendislik meslek örgütlerinin fonksiyonu dışlanmış, Bakanlık kadroları kayırılmıştır. Bir uzmanın birden çok işyerinde danışmanlık hizmeti vermesi yoluyla tam zamanlı iş güvenliği mühendisliği dışlanmış; uzmanlar yanlarında ücretli olarak çalıştıkları işverene bağımlı kılınmış; iş kazalarında işverenlerin sorumluluğu ortadan kaldırılmıştır. Soma'da yaşanan acı gerçeğin nedenleri ortadadır. Bu nedenler ile hesaplaşılmadığı sürece fabrikalarda, madenlerde, inşaatlarda ve tüm çalışma alanlarında bizleri bekleyen yeni Soma'ların yaşanması kaçınılmazdır" diye konuştu.
(MB-Y)

12.05.2017 16:56:36 TSI
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