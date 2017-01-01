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DÜ'de coşkulu mezuniyet



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreni büyük bir coşku ile gerçekleşti.

DÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Talip Gül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, akademisyenler, çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende açılış konuşmasını yapan Rektör Gül, "Dicle Üniversitesi'nden almış olduğunuz güzel eğitimin iş hayatınıza katkı sağlayacağına olan inancımla siz mezun öğrencilerimize yeni hayatlarınızda başarılar dilerim" dedi.

Daha sonra mezun öğrenciler tarafından hazırlanan kısa film, gösterime sunuldu. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, diplomalarını hocalarının ellerinden aldı. Mezuniyet coşkusunu keplerini havaya atarak kutlayan mezunlar, sevinçlerini aileleri ile paylaştılar.

(İHA-MP-Y)



12.05.2017 17:04:00 TSI

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