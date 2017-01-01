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Sorgun'da "Planlama ve Proje Yönetimi" eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Rukiye Yılmaz

YOZGAT (İHA) - Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen ve Sorgun Belediyesi'nin nihai faydalanıcı olduğu, Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) projesi kapsamında 3 gün sürecek olan "Proje Planlama ve Proje Yönetimi" eğitimi başladı.

Sorgun Termal Otel'de yapılan ve belediye ile kamu çalışanlarının katıldığı seminerde konuşan endüstri yüksek mühendisi İbrahim Coşkun katılımcılara çeşitli konular hakkında bilgi verdi. Proje planlama ve proje yönetiminde izlenmesi gereken yöntemleri aktaran Coşkun,"Proje planlama ve proje yönetimi ilkeleri çerçevesinde kullanılan proje planlama ve uygulama teknikleri mantıksal çerçeve yaklaşımıdır. Mantıksal çerçeve yaklaşımı bir projenin hazırlanmasında ilk olarak ele alınması ve hazırlanması gereken adımdır. Bu üç günlük eğitimde gerek teorik gerekse uygulamalı olarak her aşamasını inceledik, bu gruptan çok iyi projeler çıkacağına inanıyorum." dedi.

Coşkun, eğitimin son bölümünde ise proje hazırlama aşamasında yapılan yanlışlara değinip, katılımcılara proje hazırlama konusunda ipuçları vererek, merak edilen soruları yanıtladı.

(RY-UY-Y-)



12.05.2017 17:44:09 TSI

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