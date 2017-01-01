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Köy muhtarlarından ÇEDAŞ'a teşekkür plaketi

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:42
Köy muhtarlarından ÇEDAŞ'a teşekkür plaketi
Köy muhtarlarından ÇEDAŞ'a teşekkür plaketi

(Fotoğraflı)

Rukiye Yılmaz
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde köylüler çalışmalardan dolayı Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekiplerine teşekkür plaketi verdi.
Köy muhtarları bir araya gelerek muhtarların köylerdeki aydınlatma sorunları ile ilgili toplantılarının ardından harekete geçen ÇEDAŞ ekipleri kısa sürede köylerdeki aydınlatma sorunlarına çözüm bulmak için harekete geçti.
Yerköy'de 24 saat kesintisiz hizmet vermek için çalışmalarının aralıksız olarak sürdürdüklerini söyleyen ÇEDAŞ Yerköy İşletme şefi Koray Çelik,"Mahallerimizde ki ve köylerimizdeki aydınlatma sorunları başta olmak üzere enerji alanında yaşanan sıkıntıları muhtarlarımız bizlere iletebilirler. Bizlerde muhtarlarımızdan gelen talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Birbirimizle her zaman irtibat halinde olursak sorunları daha kısa sürede halledebiliriz" ifadelerini kullandı.
(RY-UY-Y)

12.05.2017 17:50:56 TSI
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