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Kupasını annesine armağan etti

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:48
Kupasını annesine armağan etti
Kupasını annesine armağan etti
- Şehitkamil'de usta raketler ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi 4. Geleneksel Badminton Gençlik Kupasında 8 farklı kategoride dereceye giren 32 sporcu organizasyonun ödül töreninde kupalarını kaldırdı. Geleneksel kupanın minik kızlar kategorisinde dereceye giren sporcu Eylül Devrim, kupasını annesine armağan etti.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilciğinin iş birliği içerisinde organize ettiği 4.Geleneksel Badminton Gençlik Kupasının ödül töreni Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirildi. 8 farklı kategoride dereceye giren 32 sporcunun kupa kaldırdığı törende minik kızlar kategorisinde dereceye giren sporculardan Eylül Devrim, yaklaşan anneler günü öncesinde başarısını annesine armağan etti. Minik yaşına rağmen sergilediği performansla organizasyon süresi boyunca kupayı takip eden herkesin takdirini ve sevgisini kazanan minik sporcu Eylül, ödül töreninde yaptığı özel jestle bir kez daha alkışları topladı.
"Gençlerimiz sportif etkinliklerle buluşmaya devam ediyor"
8 Faklı kategoride 211 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 4. Geleneksel Badminton Kupasının ödül töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 4.'sünü düzenlediğimiz Badminton Gençlik Kupasına katılan 211 sporcumuzu gönülden tebrik ediyorum. Organizasyonun sonunda 8 farklı kategoride 32 sporcu öğrencimiz dereceye girmeye hak kazandı. Şampiyonların başarısını ayrıca tebrik ediyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak asıl amacımız farklı vesilelerle düzenlediğimiz sportif organizasyonlarda çocuklarımıza, gençlerimize milli ve manevi değerler kazanımlarını artırmak, spor yapma ve sağlıklı beslenme bilinci kazandırmak. Bu hedef doğrultusunda her yıl binlerce öğrencimizi spor alanlarıyla buluşturuyoruz. Tenis grubu alanından olan badminton branşı ilimizde her geçen gün gelişiyor. Seyir zevki oldukça yüksek olan bu branşa olan desteğimiz sportif organizasyonlarla, spor okulu faaliyetleri ve malzeme destekleriyle devam ediyor. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen antrenör, öğretmen, hakem ve sporcularımıza, paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
"Her yaş grubunun rahatlıkla yapabileceği bir spor dalı"
Kupanın ödül töreninde dereceye giren sporcular adına teşekkür konuşması yapan genç sporculardan Yeliz Yaşar, badminton sporunu 7'den 77'e herkesin rahatlıkla yapabileceğini ifade etti. Yaşar, konuşmasında, "Bu gün dereceye giren tüm arkadaşlarımla ödül kürsüsü mutluluğu yaşayacağız. Şehitkamil Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen organizasyonlarla daha fazla maç yapıp kendimizi geliştirme imkanı elde ediyoruz. Benden önce badminton branşı ile tanışan arkadaşlarım ulusal platformlarda ilimizi temsil ediyor. Bende ilerleyen yıllarda onlar gibi Gazi şehrimizin temsilcisi olmayı arzu ediyorum. Kupayı düzenlediği için Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kupada dereceye giren sporcular ödül törenin ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çekindi.
(LO-SD-Y)

12.05.2017 17:57:16 TSI
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