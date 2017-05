YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı:

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı:

- "Engelli kardeşlerimiz için yapılacak her şey onlara minnet değil katkıdır"



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Engelliler Haftasını kutlayarak, "Engelli kardeşlerimiz için yapılacak her şey onlara minnet değil, katkıdır" dedi.

Engellilerin haklarının iyileştirilmesi gerektiğini aktaran Samanlı, "İçinde bulunduğumuz bu hafta Engelliler Haftasıdır. Engelli kardeşlerimizin sorunlarını bir haftaya sığdırmayıp, hayatın her anında dile getirip çözümü noktasında faydalı olmak zorundayız. Engelli kardeşlerimiz için yapılacak her şey onlara minnet değil, katkıdır. Bunu unutmadan, bu bilinçle çalışmalı ve çözüm üretmeliyiz. MHP olarak bu hafta içerisinde, engelli kardeşlerimizin sıkıntıları ve zorlukları ile ilgili TBMM'de soru önergesi verdik ve bunlarla ilgili çözüm noktasında takipçisi olacağımızı belirttik. En son 2002 yılında yapılan araştırmalara göre, nüfusumuzun yüzde 12,3'ü engellidir, kamuda gösterilen engelli oranı ise yüzde 3'dür. 62 bin 912 olması gereken kamudaki engelli personel sayımız şuan 48 bin 942'dir, yani aradaki fark 13 bin 965'dir. Engelli kamu sınavlarının daha sık olarak yapılması ve bu açığın biran önce kapatılması gerekmektedir. Ayrıca engelli kardeşlerimizin aylıkları, çok komik bir rakama denk gelmekte ve biran önce bu aylıklarının iyileştirilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Atatürk'e hakaret iddialarına tepki

Başkan Samanlı, açıklamasında ayrıca, bir televizyon programında Atatürk'e hakaret edilmesine de tepki göstererek,"Bu kendini bilmez şahsiyetlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında sarf ettikleri sözler bizleri derinden üzmüştür. Ben Atatürk'e hakaret eden ve iftira atan kişilere buradan şunu söylemek istiyorum: Unutmayın ki Atatürk bu ülkenin ortak değeri ve kurucu kahramanıdır. Biz MHP olarak bu kişilere gereken cezanın verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



12.05.2017 18:05:45 TSI

NNNN